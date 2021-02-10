Маска не будет помехой для работы Face ID и iPhone научат оценивать состояние внешнего вида смартфона

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iOS 15.4 Beta раскрыла важные новшества

Вчера Apple выпустила первую бета-версию iOS 15.4 для участников закрытого тестирования. Установить ее могут не все, да и делать это не рекомендуется из-за наличия ошибок и багов в прошивке. Те же, кто это сделал, сообщили о ряде новшеств, которые были обнаружены ими.

Одним из главных нововведений стала возможность разблокировать iPhone в маске. Ранее для того, чтобы сделать это, пользователям нужны были Apple Watch, но теперь Face ID сможет распознавать владельца в маске и без смарт-часов на запястье. Судя по описанию, не нужно будет регистрировать лицо в маске. Разработчики внедрили алгоритмы, позволяющие идентифицировать владельца по уникальному рельефу вокруг глаз. На данном этапе функция не работает с солнцезащитными очками, на iPhone 11 и более ранних моделях.

В iOS 15.4 было найдено упоминание о такой фишке как Cosmetic Scan. Ее предназначение — оценка внешнего вида iPhone посредством камеры. Она пригодится тогда, когда пользователь пожелает обменять старый смартфон на новый в рамках программы трейд-ин. Когда все эти фишки будут доступны в стабильной версии iOS, информации нет. Возможно, это произойдет весной после релиза iPhone SE 3.

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Источник: 9to5mac