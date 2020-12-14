Массовый сбой работы сервисов Google по миру. Сломались Gmail, YouTube, Drive и другие службы

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Сегодня, 14 декабря, большая часть ключевых сервисов Google, включая Drive, YouTube, Gmail, Google Docs и магазин приложений Google Play одновременно вышли из строя на территории Европы и других стран мира. О проблемах в работе приложений сообщил ресурс DownDetector. На перебои и неполадки в работе жалуются пользователи Турции, Украины, европейской части России, Украине и стран Европейского союза.

Испытывают проблемы с доступностью и работой ключевых функций вышеперечисленных сервисов и жители Австралии, Японии и ряда городов США. DownDetector сообщает о том, что уже более десятка тысяч пользователей со всего мира жалуются на сбои в работе сервисов Google.

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Пользователи YouTube сообщают, что сервис постоянно выдает ошибки, не позволяя работать с ним. Что стало причиной сбоя, на данный момент неизвестно. Сама Google на момент написания материала никак не комментирует ситуацию. Но почти наверняка разработчики знают о проблемах в работе сервисов и работают над их устранением.