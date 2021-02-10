Будущее обновление One UI 6.1 поможет батареям Samsung прослужить дольше

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Это сохранит батарею вашего смартфона

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Samsung впервые выпустила стабильную версию One UI 6. И вот уже появляются первые действительно необходимые обновления…

Согласно сообщению информатора Tarun Vats через X, One UI 6.1 может улучшить функцию Samsung "Защита аккумулятора", предоставив пользователям больше контроля над тем, как заряжается их телефон. Судя по утечке, Samsung добавляет три новые опции: Базовый, Адаптивный и Максимальный.

Как сообщается, Basic остановит зарядку вашего телефона, когда уровень зарядки достигнет 100%, и не восстановит его, пока он не упадет до 95%. Adapt работает как собственная функция адаптивной зарядки Pixel, когда зарядка приостанавливается на уровне 80% в то время, когда вы обычно спите, а затем заканчивается до того, как вы проснетесь. В то время как Max, как говорится, не дает вашему телефону заряжаться более 80%. Зарядка литиевых аккумуляторов до 100% или разрядка ниже 20% часто может повлиять на скорость их деградации, поэтому такая функция становится все более актуальной.

Нам еще не скоро ожидать это обновление, но можем быть уверены, что оно будет действительно полезным.

Источник: X