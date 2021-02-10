MediaTek Dimensity 9300 разорвет всех конкурентов, первые подробности о чипе

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Конкуренция творит чудеса, мы получим невероятную производительность мобильных чипов

На днях компания MediaTek официально представила свой модифицированный флагманский чип Dimensity 9200+. По многим тестам он превзошел своего основного конкурента Snapdragon 8 Gen 2 и на сегодняшний день представляет собой чемпиона по мощности на Android устройствах.

Но согласно предыдущим истокам мы понимали, что это господство продлится не долго, потому что уже осенью мы увидим Snapdragon 8 Gen 3, который намного мощнее предшественника.

Немного интриги подбросил известный инсайдер Digital Chat Station, раскрывший первые подробности будущего Dimensity 9300. Новый чип получит целых четыре ядра Cortex-X4, которые будут работать вместе с четырьмя Cortex-A7xx, а энергоэффективного кластера не будет вовсе.

Учитывая такую комбинацию ядер, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что чип от MediaTek будет более мощным, и что интересно он может выйти даже раньше своего визави от Qualcomm. Открытым остается вопрос перегрева и практичности такого решения, но то, что корону лидерства назад тайваньцы очень отдавать не хотят, ясно.

Так что в этом году нас ждет очень мощный рывок в производительности и жесткая конкуренция идет только в пользу развития мобильных процессоров.

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Источник: weibo