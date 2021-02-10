MediaTek лидер, а Qualcomm в роли догоняющего

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По итогам прошлого года тайваньский чипмейкер взял почти половину рынка чипсетов для Android-устройств

Ключевой проблемой рынка в прошлом году был дефицит чипов. Но это не помешало чипмейкерам нарастить продажи процессоров, и эта тенденция должна продолжиться. Но об этом мы сможем судить позже, а сейчас есть возможность обсудить прошлогодний результат работы компаний. Аналитики Counterpoint Technology Market Research подвели итоги прошлого года на глобальном рынке процессоров приложений для Android-смартфонов.

Они пришли к выводу, что продажи однокристальных систем для мобильных устройств выросли на 3,6% по сравнению с 2020 годом. На рынке уверенно лидирует MediaTek и на ее чипы пришлось 46% доли рынка. Другими словами, на продукты тайваньского чипмейкера приходится почти половина всех отгруженных чипсетов. Наибольший рост показал сегмент процессоров серий Dimensity 700 и Dimensity 800, ориентированные на смартфоны в ценовом сегменте до $300.

Второе место за Qualcomm с долей 35% рынка. Если основой успеха MediaTek стали доступные чипы, то у американского чипмейкера тон задавали среднего уровня SoC, которые нашли свое применение в моделях стоимостью от $300 до $499. В этом сегменте на долю чипов Qualcomm пришлось 65%.

На третьей позиции оказалась Samsung, которая несмотря на все существующие амбиции стать лидером на рынке чипов к 2030 году, на данный момент далеко от намеченный цели. Хвастаться южнокорейскому гиганту особо не чем. Поставки его чипов просели и особенно сильно в бюджетном сегменте. Так в нише устройств с ценником от $100 до $299 доля компании снизилась до 7% против 17% годом ранее.

UNISOC сумела нарастить поставки своих чипов в нише ультрабюджетников. Доля ее процессоров в сегменте устройств с ценником до $99 составила 26%. Интересно, что несмотря на все проблемы, HiSilicon все еще присутствует на рынке и даже входит в пятерку. На ее чипы пришлось 16% сегмента устройств с ценником свыше $500.

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Источник: counterpointresearch