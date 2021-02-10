MediaTek может оторваться от Qualcomm в битве новейших процессоров

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битва титанов может получить лидера

Компания MediaTek объявила об успешной разработке своего первого процессора по 3нм техпроцессу в сотрудничестве с TSMC. Массовое производство чипов ожидается в 2024 году.

3нм – самый современный производственный процесс, доступный сейчас для чипов. Он позволяет добиться значительного прогресса в производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим 5нм процессом. Техпроцесс - TSMC "N3", являющийся средним между N3e и N3p.

И это великая победа Тайванцев на фоне Qualcomm, которые могут снова оказаться в объятиях Samsung как это было в неудачном Snapdragon 888.

Согласно MediaTek, их новый 3нм чип продемонстрировал на 18% более высокую скорость обработки данных и на 32% меньше энергопотребления, а плотность между транзисторами выросла до 60%.

Этот чип войдет в линейку флагманских процессоров Dimensity от MediaTek. Ожидается, что первые устройства на нем появятся во второй половине 2024 г., что подтверждает, что Apple A17 и Apple M3 будут эксклюзивными смартфонами в первый год с новейшим техпроцессом на борту.

Сказал бы кто-то мне в 2019-м году, что MediaTek будет игроком №1, а Qualcomm догоняющим – я бы попросил человека проверить календарь, сегодня ли не первое апреля. Но времена меняются и лидеры тоже.

Источник: 9to5google