MediaTek потеснила Qualcomm на одном из ключевых рынков

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MediaTek стала компанией номер один в США среди производителей процессоров для гаджетов на Android

Qualcomm уступила Mediatek ﻿корону крупнейшего производителя Android-чипов на мировом рынке еще в 2020 году, но по-прежнему удерживала первое место в США. Теперь пришел конец лидерству американского чипмейкера и на домашнем рынке.

Вчера во время презентации новых чипов MediaTek сообщила, что стала производителем чипов для Android-устройств номер один в США. При этом компания сослалась на отчет аналитиков IDC за четвертый квартал прошлого года. Анализ рынка США показал, что на долю процессоров тайваньского чипмейкера приходится 51% рынка, тогда как у Qualcomm эта доля составляет 47%.

В качестве причин увеличения доли MediaTek указывает на рост продаж устройств с ее чипсетами. В частности, популярными стали модели Samsung Galaxy A12 4G, Galaxy A32, Moto G Pure, T-Mobile Revvl V Plus и Boost Celero. Аналитики считают, что лидерство MediaTek в США не стало сюрпризом, компания планомерно шла к успеху сконцентрировавшись на бюджетном и среднем сегментах. Эксперты отдают должное тайваньскому чипмейкеру, что он смог стать номером один в США несмотря на то, что его чипы не имеют подключения mmWave 5G, а крупные сетевые игроки, такие как Verizon, активно используют эту технологию.

Со своей стороны MediaTek намерена освоить технологию mmWave 5G и предложить ее в своих процессорах. Компания пообещала, что в середине нынешнего года в США появится первый среднего класса смартфон с ее поддержкой. Такой шаг позволит ей упрочить положение на американском рынке и удержать лидерство.

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Источник: androidauthority