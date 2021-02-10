MediaTek представила Helio G36: новый бюджетный чип компании

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MediaTek представила Helio G36 прорыва к сожалению не произошло

Компания MediaTek без лишнего шума показала в Индии новый процессор – Helio G36. Как можно понять из названия, чип является преемником Helio G35. По словам производителя, новинку будут устанавливать в бюджетные игровые устройства.

SoC построен по 12-нанометровому техпроцессу TSMC. У него восемь ядер Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Чип поставляется с графикой PowerVR GE8320, а также фирменной технологией MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, улучшающей производительность в играх.

Процессор поддерживает дисплеи FHD+ с частотой до 90 Гц, камеры до 50 МП, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Galileo, GLONASS и GPS. На первый взгляд, отличий почти нет, но если присмотреться, то мы увидим, что в новую модель установили более мощный чип обработки изображения, именно благодаря ему появилась поддержка 90 Гц и камер в 50 Мп. Напомню, что предшественник поддерживал только 60 Гц и камеры до 16 Мп.

Это означает, что даже в сверхбюджетных устройствах начнут устанавливать матрицы с повышенной частотой обновления и более приличные камеры. Поэтому хоть прорыва в мощности и не произошло, но это обновление повысит качество смартфонов из нижнего ценового сегмента. Первые смартфоны на базе MediaTek Helio G36 появятся в ближайшее время.

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Источник: gizmochina