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На рынке чипов для смартфонов произошла маленькая революция. Qualcomm уступил лидерство

24.12.2020 449 0

Расстановка сил на рынке мобильных процессоров по итогам третьего квартала 2020 года

Аналитики компании Counterpoint Technology Market Research провели анализ рынка чипов для смартфонов по итогам третьего квартала нынешнего года и пришли к выводу, что там произошла смена лидера. Впервые на первую строчку табеля рангов взошел тайваньский чипмейкер MediaTek который занял почти треть рынка процессоров — 31%. Для сравнения годом ранее на компанию приходилось 26% доли рынка. В количественном выражении это 100 млн поставленных устройств на базе однокристальных систем MediaTek.

 

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На рынке чипов для смартфонов произошла маленькая революция. Qualcomm уступил лидерство – фото 1

 

Qualcomm теперь идет второй с долей рынка 29%, тогда как годом ранее она контролировала 31%. А вот, где американский чипмейкер смог стать лидером, так это 5G-чипы. На его однокристальные системы с поддержкой сетей пятого поколения пришлось 39% доли сегмента. На третьей строчке рейтинга оказались сразу три компании: HiSilicon, Apple и Samsung. На каждую из них пришлось 12% доли рынка систем на чипе. И замыкает рейтинг — UNISOC с 4%.

 

На рынке чипов для смартфонов произошла маленькая революция. Qualcomm уступил лидерство – фото 2

 

Также аналитики отмечают бурный рост сегмента 5G-смартфонов. По результатам третьего квартала нынешнего года на долю устройств с поддержкой сетей пятого поколения пришлось 17% всех поставленных мобильных устройств. И этот сегмент будет постоянно расти, именно рост популярности аппаратов с возможностью работы в сетях 5G, станет драйвером выздоровления рынка после тяжелого 2020 года.

 

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Источник: Counterpoint

MediaTek Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2020

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На рынке чипов для смартфонов произошла маленькая революция. Qualcomm уступил лидерство