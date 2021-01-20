MediaTek анонсировала чипы Dimensity 1100 и Dimensity 1200 для мощных 5G-смартфонов

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Представлены процессоры Dimensity 1100 и Dimensity 1200, которые найдут свое применение во флагманских устройствах 2021 года

Как и ожидалось, сегодня MediaTek представила два чипа, которые станут на вершине модельного ряда тайваньского чипмейкера — Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Предполагается, что по своей производительности новые процессоры смогут конкурировать с Snapdragon 865 и Snapdragon 870, но до уровня Snapdragon 888 не допрыгнут.

Dimensity 1100 и Dimensity 1200 производятся по 6-нм техпроцессу TSMC, что является шагом вперед по сравнению с 7-нм техпроцессом в Dimensity 1000 Plus. Оба получили встроенный модем 5G, который поддерживает режимы 5G NSA и SA, агрегацию несущих 5G (2cc) через FDD и TDD, динамическое совместное использование спектра (DSS), Dual SIM Dual Standby 5G и поддержку VoNR. Также есть режим 5G HSR и режим 5G Elevator для более надежного соединения 5G в сетях.

Оба чипа восьмиядерные, но есть отличия по конфигурации. Так, Dimensity 1100 получил два кластера ядер, вмещающие по четыре ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно. В случае с Dimensity 1200 ядра расположили по схеме «1+3+4». Одно ядро Cortex-A78 разогнали до частоты 3,0 ГГц и еще три аналогичных ядра работают на частоте 2,6 ГГц. Третий блок отведен под энергоэффективные ядра Cortex-A55 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Декларируется, что Dimensity 1200 на 10% производительнее Dimensity 1100.

Dimensity 1100 и Dimensity 1200 получили графику Mali-G77 MC9, шестиядерный AI-процессор MediaTek APU 3.0, есть поддержка технологии MediaTek HyperEngine 3.0, оперативной памяти LPDDR4x до 16 Гб, флеш-памяти UFS 3.1, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Смартфоны на базе Dimensity 1100 смогут предложить экраны разрешением 2520х1080 точек с частотой обновления 144 Гц или QuadHD+ с частотой 90 Гц и одиночную камеру до 108 Мп или сдвоенную 32 Мп + 16 Мп. В случае же с Dimensity 1200 можно будет разогнать частоту обновления экрана разрешением FullHD+ до 168 Гц и установить одиночный датчик камеры на 200 Мп.

Первые устройства с новыми чипами MediaTek Dimensity 1100 и Dimensity 1200 поступят на рынок в конце первого квартала 2021 года. Интерес к новым SoC проявили такие компании как Oppo, Vivo, Xiaomi и Realme. В числе тех, кто получит Dimensity 1200 называют Redmi K40.

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Источник: mediatek