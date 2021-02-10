MediaTek удерживает звание крупнейшего чипмейкера

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Третий квартал компания завершила на первой строчке рейтинга крупнейших производителей мобильных чипов

Так сложилось, что долгое время симпатии приличной армии пользователей были не на стороне MediaTek. Установка чипа этой компании в смартфоне ассоциировалась с чем-то третьесортным и царил стереотип, что и вся прочая начинка — хлам несусветный. Но за последние пару лет чипмейкер смог «отмыться» от этой репутации и его чипы Dimensity воспринимаются как достойные решения.

Все это в итоге позволило тайваньскому чипмейкеру стать самым крупнейшим на рынке. Сегодня компания MediaTek похвасталась тем, что по итогам третьего квартала нынешнего года она стала мировым лидером на рынке мобильных процессоров. А еще компания рассчитывает на то, что по итогам 2021 года ее доля на рынке Северной Америки превысит отметку в 35%.

За третий квартал нынешнего года MediaTek получила прибыль в размере 131 074 млн тайваньских долларов и это на 4,3% больше, чем во втором квартале нынешнего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 34,7%. Свой успех компания связывает с ростом спроса на все основные продуктовые линейки чипов и переходом на более продвинутые технологии.

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Источник: mysmartprice