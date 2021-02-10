MediaTek включилась в гонку за 4-нм техпроцесс

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MediaTek готовится в числе первых представить 4-нм чип

Следующая ступенька в эволюции мобильных процессоров — 4 нанометровый техпроцесс. Крупнейших контрактный производитель TSMC планирует в третьем квартале нынешнего года приступить к тестовому производству процессоров по нормам 4-нм техпроцесса. Вполне предсказуемо, что новые чипы смогут похвастаться повышенной производительностью и сниженным энергопотреблением.

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В числе тех, кто заинтересован в числе первых заполучить процессор, созданный с применением 4-нанометрового техпроцесса, компания MediaTek. От одного из китайских инсайдеров пришла информация, что тайваньский чипмейкер намерен представить в первой половине следующего года флагманский процессор, созданный с применением 4-нанометровой технологии. А производиться этот чип будет силами TSMC. Уже известно, что в числе тех, кто не прочь прикупить себе партию этих чипсетов значатся компании Vivo, Oppo и Xiaomi.

Ожидается, что новый чип будет построен на архитектуре ARM v9, а в его состав войдут новейшие ядра Cortex-X2 и Cortex-A510. Предположительно, за обработку графики будет отвечать видеоускоритель Mali-G710, который стал преемником Mali-G78. Если эти предсказания в итоге сбудутся, то в следующем году MediaTek может выкатить по-настоящему флагманский процессор, который сможет конкурировать с Snapdragon 895 (предположительное название нового топового чипа от Qualcomm).

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Источник: mydrivers