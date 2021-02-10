Мегаскидки распродажи 11.11: Redmi Note 10 5G и OnePlus 9R

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11.11 настанет время больших покупок на AliExpress. Это хорошее время для выгодного шопинга и одна из последних возможностей приобрести что-то нужное по наиболее низкой цене. На фоне пессимистичных прогнозов о росте стоимости электроники, велика вероятность, что распродажа 11.11 и есть тот последний шанс, чтобы с минимальными потерями для бюджета обновить свой парк гаджетов. Таких цен попросту потом больше не предложат.

Учитывая все происходящее на рынке, хочется действительно не прогадать и прикупить тот же новенький смартфон выгодно. На страницах Telegram-канала Andro price и на специальной странице на сайте Andro News мы публикуем подборку тех устройств, на которые будут действовать скидки, и они могут вас заинтересовать. Сегодня коллекция смартфонов для выгодного шопинга на распродаже 11.11 пополнилась двумя моделями:

Redmi Note 10 5G

Предложение для Украины

Характеристики: Dimensity 700, 4/64 Гб, 6,43" 90 Гц, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп

Цена: $161 - https://ali.ski/v2cyyp

Промокод "18150DOUBLE"

OnePlus 9R

Характеристики: Snapdragon 870, 8/128 Гб, AMOLED 6.55" 120 Гц, 4500мАч, камера 48 Мп, быстрая зарядка 65 Вт, NFC

Цена: RU 26 728,57 руб/UA $389 - https://ali.ski/FgHQq

Промокод "RUE3200"RU/"30250DOUBLE"UA