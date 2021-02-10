Meizu 18 Chinese White Dolphin Rare Edition предложил белую переднюю панель

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На самом деле экран черный, а белые только рамка и «спинка»

Сегодня в мире празднуется «Всемирный день океанов», а в Китае «Национальный день пропаганды океана». Meizu решила отпраздновать этот день выпуском эксклюзивной версии Meizu 18 — Chinese White Dolphin Rare Edition (белое море в погоне за волнами). Еще вчера компания заявила, что это будет эксклюзивная версия с белой дисплейной панелью.

Рекламируя новинку Meizu заявила, что изготовление такой панели дело трудоемкое и затратное, поэтому в массовый тираж она не пойдет. Meizu 18 Chinese White Dolphin Rare Edition вышло тиражом всего 88 единиц. Смартфон сегодня дебютировал и как оказалось сам дисплей у него обычного черного цвета.

Под «белой передней панелью» компания подразумевала лишь белую рамку и черные отступы по периметру экрана сделали минимально возможными. Задняя крышка выполнена в белом цвете и тут нанесен логотип White Dolphin. А сам цвет, по задумке компании, должен символизировать гармоничное сосуществование людей и морских обитателей.

За «эксклюзивность» просят дорого — $920. Сама белая версия Meizu 18 в честь «морских обитателей» поставляется в специальной подарочной упаковке, где помимо смартфона в модификации с 12/256 Гб памяти пользователь получает чехол, компактную подушку Chinese White Dolphin и пять значков.

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Источник: mydrivers