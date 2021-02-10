Meizu 18 получит эксклюзивную версию с необычной дисплейной панелью

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Белый цвет и изогнутые кромки дисплея по всем сторонам — диковинный вариант Meizu 18

Все мы привыкли к тому, что передняя панель обладает черным цветом и даже не представляем себе, что может быть иначе. Meizu решила выделиться и пойти против классики. Она готовится завтра представить специальное издание Meizu 18, где передняя экранная панель выполнена в белом цвете.

Производство белой панели процедура трудоемкая и затратная. Себестоимость такой матрицы составляет $162 и это очень дорого. Именно поэтому такую панель массово не производят. Специально для Meizu 18 выпустили всего 88 белых панелей, которые загнуты по всем четырем сторонам и компания особо подчеркивает, что при ее производстве ей пришлось пережить 1000 циклов полировки.

При этом компания предупредила будущих владельцев эксклюзивного Meizu 18 с белой панелью, что в случае, если она пострадает в результате падения или ударов, то пользователь сможет заменить ее только на панель в черном цвете.

Сколько компания намерена запросить за Meizu 18 с белым «лицом», не сообщается. Но явно потребителям придется раскошелиться и заплатить за эксклюзивный вариант флагмана больше, чем просят за аппарат с традиционной черной панелью. Вторгаться в техническую часть устройства не стали, начинка осталась прежней.

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Источник: mydrivers