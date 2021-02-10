Состоялась презентация Meizu 18 и 18 Pro. Компания смогла удивить?

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Состоялась презентация смартфонов Meizu 18 и 18 Pro

Предлагаем вам ознакомиться с официальными характеристиками смартфонов и их главными преимуществами.

Не совсем понятно как, но Meizu смогли нас удивить. Ведь один из главных слухов – разные процессоры у моделей Meizu 18 и 18 Pro, оказался неверным. Сегодня стало известно, что оба телефона построены на одной платформе и, по сути, отличаются камерами и размером.

Ниже мы представляем вам общие характеристики для обеих смартфонов:

- процессор Snapdragon 888 + Adreno 660 с новой системой охлаждения;

- оперативная память LPDDR5 до 12 Гб;

- флэш-память UFS 3.1 до 256 Гб;

- обновленный тактильный вибромотор mEngine 4.0;

- Flyme 9 на базе OS Android с коробки;

- Wi-Fi 6e со скоростью до 3,6 Гбит/с;

- изогнутый AMOLED дисплей (технология E4 от Samsung) с разрешением 3200х1440 пикселей;

- ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев Ultrasonic mTouch который способен разблокировать смартфон за 0.1 секунду.;

- NFC ( фанаты знают, что так было не всегда);

- отличные стереодинамики;

Далее мы рассмотрим, в каких аспектах смартфоны отличаются друг от друга. Первое, это их габариты :

- Meizu 18 весит 162 грамма при размере 152х69х8,1 мм

- Meizu 18 Pro весит 189 грамм при раз мере 162х73х81 мм

Если больше поговорить о дисплеях аппаратов, то они полностью идентичны, разница только в размере матрицы и плотности пикселей.

Как сообщалось ранее – в Meizu 18 диагональ 6,2 дюйма (563 PPI), а в Meizu 18 Pro 6,7-дюймов (526 PPI). Соотношение сторон 20:9. Стандартная яркость дисплея 420 нит, а пиковая может достигать 1300 нит. Цветовой охват составляет 100% по DCI-P3. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц и может изменяться в зависимости от сценария использования. Частота отклика сенсора 240 Гц.

Аккумуляторы тоже отличаются своей емкость. «Прошка» имеет батарею на 4500 мАч с проводной и беспроводной быстрой зарядкой на 40 Вт. Отмечается, что первые 40% можно зарядить за 15 минут, 80% будут доступны уже через 33 минуты, а 100% аккумулятора можно зарядить за 55 минут. При этом, Meizu 18 имеет батарею на 4000 мАч с проводной зарядкой на 36 Вт, а вот беспроводная зарядка не заявлена.

Камеры служат главным отличием смартфонов между собой.

Meizu 18 имеет тройную камеру. Основной сенсор Sony IMX682 на 64 Мп + 16 Мп широкоугольный сенсор + 8 Мп телеобъектив с фокусным расстоянием в 79 мм (35 мм эквивалент).

А вот для Meizu 18 Pro камеру прокачали. Как мы уже писали, основной модуль камеры в смартфоне на 50 Мп. Используется сенсор Samsung GN1, который имеет физический размер 1/1,3 дюйма, что больше чем у основных конкурентов и способен объединять четыре пикселя в один, для качественной съемки в темных условиях. Сверхширокоугольный макрообъектив с углом обзора в 128 градусов «прикрывает» матрицу Sony IMX616 на 32 Мп. Также имеется телеобъектив на 8 Мп и встроенный 3D ToF сенсор.

Интересно, что фронтальные камеры тоже разные. Так, Meizu 18 предлагает сенсор на 22 Мп, а Meizu 18 Pro на 44 Мп.

Оба смартфоны имеют оптическую стабилизацию основных модулей по технологии Ultra SMA OIS.

Производитель также отметил обновленный сенсор отпечатков пальцев. Он работает, как и с влажными так и м грязными руками. По словам представителя компании, теперь ничто не помешает вам в быстрой разблокировке смартфона.

Выпускаются телефоны в трёх цветах: синий, тёмно-серый и белый.

Хотелось бы сказать, что перед нами очень мощные, сбалансированные флагманские смартфоны без видимых «подводных камней» но не можем. Ни во время презентации, ни на официальном сайте ничего не говорилось о влагозащите. И нам не вериться, что об этом просто «забыли упомянуть». Кажется, она просто отсутствует. Также, смартфон не оснастили 3.5-мм разъемом для наушников. Если к этому добавить то, что вопрос с глобальной версией прошивки Flyme 9 так и не прояснился и на данный момент эти смартфоны ориентированы только на внутренний рынок, то на цену аппарата начинаешь смотреть по другому, особенно «через призму» цен от конкурентов.

К слову о ценах. Стоимость Meizu 18 в Китае стартует с $680, такова цена за модификацию с 8/128 Гб. Самая топовая версия с 12/256 Гб обойдется в $770, вариант с 8/256 Гб стоит $730. Больший Meizu 18 Pro стоит $770 с 8/128 Гб памяти, модификация с 8/256 Гб уже потянет на $850,а за самую топовую модель с 12/256 Гб нужно будет заплатить $930.

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Источник: news.mydrivers.com﻿