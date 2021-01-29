Meizu 18 с камерой под экраном показали на видео

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В Meizu 18 могут предложить подэкранную камеру

Meizu среди тех компаний, которая после стремительного роста ушла в крутое пике и начала столь же быстро этот рынок терять. Тем не менее она все еще остается на плаву, но при этом свела свой модельный ряд устройств до минимума. На этот год запланирована премьера серии Meizu 18, которая помимо мощной аппаратной платформы удивит исполнением фронтальной камеры.

В сети Weibo появилось видео, на котором якобы позирует Meizu 18. Судя по ролику, смартфон получит минимальные рамки по всему периметру дисплея и самое главное, что, судя по всему, селфи-модуль находится под поверхностью дисплея. Будет ли обладать такой фишкой базовый вариант или же ею наградят Meizu 18 Pro, неизвестно.

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По предварительной информации, Meizu 18 должен получить OLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 3910 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. В случае с Meizu 18 Pro стоит ждать батарейку емкостью 4410 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Оба смартфона должны базироваться на Snapdragon 888, получат оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

Ходят слухи, что серия Meizu 18 может дебютировать весной нынешнего года и стартовый ценник на нее составит $580.

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Источник: sparrowsnews