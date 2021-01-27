Утечки о новых Meizu Watch. LTE и первые изображения

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Новые подробности про смарт-часы Meizu Watch

Meizu когда-то была одним из самых популярный китайский вендоров. Сейчас у компании сложные времена, и мы пристально наблюдаем за любым их движением. Не так давно мы писали о возможном выпуске Meizu 18. Сегодня поговорим о планах компании в сегменте смарт-часов.

Смарт-часы от Meizu﻿ мы уже видели, это было в далёком 2016 году. Сейчас же стало известно, что новые Meizu Watch были замечены на сертификации в Китае. В новостях сообщается, что это полноценный продукт с LTE(скорее всего eSIM), который будет работать на собственной оболочке Flyme for Watch.

Также сегодня, один китайский инсайдер в своем твиттере, опубликовал патентные эскизы смарт-часов. На их основании можно сделать первые выводы.

Если им верить, то Meizu сделали выбор в сторону Apple Watch, и выбрали прямоугольный дизайн. Наверняка это связано с большим удобством при работе с приложениями. Также по эскизам видно что в часах будет магнитная зарядка, и только одна физическая кнопка. Отверстия для микрофона и динамика тоже присутствуют. Модель получила маркировку M007W. Надеемся что очень скоро узнаем больше про это устройство.

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Источник : mydrivers.com