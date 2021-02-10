Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Meizu 20 и 20 Pro: раскрыты цены - самые дешевые флагманы на рынке

25.03.2023 84 0

Возвращение Meizu будет действительно фантастическим, аналогов просто нет

Рекламные постеры с характеристиками и внешним видом Meizu 20 и Meizu 20 Pro появляются почти каждый день. Мы знаем почти все о будущих флагманах от Meizu. Но очень важным фактором который может перечеркнуть все цена, и здесь мы увидели шпионское фото, которое раскрывает будущие цены флагманов компании.

 

ciny_meizu_20_i_20_pro

 

И цены на новинки очень приятны особенно учитывая полный фарш по технологиям в будущих флагманах компании. Кажется, на этих смартфонах компания не планирует зарабатывать, а планирует вернуть аудиторию, которая уже успела позабыть о смартфонах компании Meizu.

 

Так вот, если это фото не сделано с помощью фоторедактора, мы получим самые дешевые флагманы на рынке, которые действительно по своему дизайну и характеристикам способны превзойти своих более дорогих конкурентов. Младший Meizu 20 будут отдавать за 540$, а за "прошку" будут просить 685$.

 

foto_meizu_20

 

На фоне цен конкурентов такие цифры смотрятся не просто привлекательными, а почти фантастическими. Конечно основная цель компании – это возвращение на внутренний рынок в тесном сотрудничестве с Geely, но если будет глобальная версия – это будет настоящий топ за свои деньги.

 

Читать также: Лучшие фитнес браслеты для покупки в Украине сегодня

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Meizu 20 и 20 Pro: раскрыты цены - самые дешевые флагманы на рынке