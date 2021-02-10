Meizu 20 и 20 Pro: раскрыты цены - самые дешевые флагманы на рынке

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Возвращение Meizu будет действительно фантастическим, аналогов просто нет

Рекламные постеры с характеристиками и внешним видом Meizu 20 и Meizu 20 Pro появляются почти каждый день. Мы знаем почти все о будущих флагманах от Meizu. Но очень важным фактором который может перечеркнуть все цена, и здесь мы увидели шпионское фото, которое раскрывает будущие цены флагманов компании.

И цены на новинки очень приятны особенно учитывая полный фарш по технологиям в будущих флагманах компании. Кажется, на этих смартфонах компания не планирует зарабатывать, а планирует вернуть аудиторию, которая уже успела позабыть о смартфонах компании Meizu.

Так вот, если это фото не сделано с помощью фоторедактора, мы получим самые дешевые флагманы на рынке, которые действительно по своему дизайну и характеристикам способны превзойти своих более дорогих конкурентов. Младший Meizu 20 будут отдавать за 540$, а за "прошку" будут просить 685$.

На фоне цен конкурентов такие цифры смотрятся не просто привлекательными, а почти фантастическими. Конечно основная цель компании – это возвращение на внутренний рынок в тесном сотрудничестве с Geely, но если будет глобальная версия – это будет настоящий топ за свои деньги.

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Источник: weibo