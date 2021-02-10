Meizu представила портативную консоль на windows

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Правда, это не совсем оригинальное устройство.

В свое время, Meizu был крайне популярным производителем потребительской электроники. Их смартфоны одни из немногих могли потягаться с аппаратами от Xiaomi за звание "топ за свои деньги". Но все меняется со временем, и сейчас славное имя Meizu многие позабыли, а сама компания пытается закрепиться на рынке, выпуская различные аксессуары и гаджеты для умного дома.Однако недавно, некогда легендарный китайский бренд представил собственную игровую консоль. Она будет производиться под брендом Pandaer в сотрудничестве с AyaNeo.

Правда, судя по всему, новинка является копией портативки AyaNeo Air Pro, а все отличия сводятся к разной окраски корпуса. Консоль получила и характеристики точь-в-точь повторяют AyaNeo Air Pro: 5,5-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD, процессор Ryzen 5 5560U с интегрированной графикой Radeon RX Vega, 16 ГБ оперативной памяти, 512 Гб постоянной, аккумулятор ёмкостью 7350 мАч и ОС Windows.

Pandaer x AyaNeo games console (да, китайцы так и не научились придумывать короткие названия) представлена только на рынке Китая по цене в 4000 юаней (примерно 600 долларов США), и на глобальном рынке в продажу, скорее всего, не поступит.

Источник: gizmochina