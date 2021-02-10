Meizu продолжает зарабатывать на iPhone

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Если не смартфонами, то выпуском чехлов для iPhone компания планирует подзаработать

Вот уже несколько последних лет Meizu переживает не лучшие времена. Финансовый кризис ей удалось преодолеть, но выйти на прежние показатели выпуска продукции и получения прибыли ей не удается. Для «поддержания штанов» и получения средств в казне в прошлом году компания пошла на странный и беспрецедентный шаг — она начала продавать в своих магазинах iPhone.

При этом Meizu попыталась как-то обыграть эту ситуацию, заявив, что по части конфиденциальности, безопасности и надежности iPhone являются одновременно конкурентами и друзьями устройств Meizu. Помогло ли это китайской компании в достижении ее целей, неизвестно. Но попытку заработать на устройствах конкурентов она предприняла вновь.

Неожиданно в Китае компания выпустила коллекцию чехлов для серии iPhone 13 c поддержкой технологии беспроводной зарядки MagSafe и они совместимы с магнитной зарядкой от Meizu. В качестве материалов используется поликарбонат и термопластичный полиуретан. Аксессуары предлагают броские и эффектные рисунки, которые долгое время сохраняют первозданный вид.

В продажу чехлы поступят 17 января 2022 года и заплатить за них предлагают $20.

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Источник: mydrivers