Meizu вернет на рынок марку Blue Charm

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Компания вспомнила о некогда популярном бренде и хочет превратить его в подобие экосистемы

В свое время Meizu была этаким аналогом Xiaomi. Смартфоны этих двух компаний нередко сравнивали и выбор недорогих устройств часто сводился к тому что приходилось выбирать между аппаратами двух компаний. Кризис начался, когда свет увидела серия Meizu 7, которая была изрядно раскритикована за ставку на чип Helio X30 и дополнительный экран на тыльной стороне. В итоге компании пришлось за бесценок распродать смартфоны и основательно подпортить свое финансовое положение.

Со временем не без помощи со стороны государства удалось выбраться из долговой ямы и модельный ряд устройств компании сократили до минимума. При этом ставка была сделана не на доступные модели, а на аппараты из флагманского сегмента. Сейчас же Meizu решила вспомнить свое славное прошлое и о тех аппаратах, которые действительно делали ей имя и продажи.

Компания объявила о возвращении на рынок серии Blue Charm (mblu, Meilan, линейка М). Meizu сообщила, что по истечение 1269 дней после того как создание устройств этой линейки было поставлено на паузу, они возвращаются. Напомним, что выпуск моделей в рамках этого семейства был прекращен в марте 2018 года, спустя примерно через 3,5 года после выхода их на рынок.

Само сообщение о возрождении серии сопровождается опусом на тему, что любовь не имеет срока годности и настоящую проносят сквозь года. Увы, никакой конкретики при этом не последовало. Meizu не стала вдаваться в подробности когда и какие устройства выйдут под маркой Blue Charm. Но, похоже, что теперь это будет не только серия смартфонов, а целая экосистема продуктов. В социальной сети Weibo было созданы учетные записи Blue Charm TV, Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch и Blue Charm Router.

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Источник: mydrivers