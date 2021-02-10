Мэм, превратившийся в реальность: Microsoft выпустила тостер в форме Xbox Series S

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Интересный маркетинговый ход

Компания Microsoft проводит широкую кампанию популяризации игровых консолей Xbox, в том числе из-за интересных продуктов, которые у кого-то могут вызвать смех, а кто-то будет в восторге от такой идеи. С момента выпуска Xbox Series S и X, девайсы обросли мемами и компания научилась этим оперировать.

Ранее компания выпустила минихолодильник Xbox Series X, ставший стильным девайсом. Теперь Xbox удваивает свой набег на кухонную технику, неожиданно выпустив тостер Xbox Series S! Это не просто маркетинговый трюк – это настоящий, полностью функциональный тостер в форме изящной консоли, он доступен за $39.99 в США.

Как и следовало ожидать, тостер Xbox Series S имеет фирменный дизайн консоли начального уровня. Однако его функциональность остается приземленной, как у обычного тостера. Считаем, что не стоит говорить о его характеристиках, но можем точно сказать, что греется он хорошо.

Тостер Xbox Series S – отличный пример того, как технологические гиганты могут наладить связь со своей аудиторией неожиданным способом. А как вы относитесь к такой рекламе?

Источник: gizmochina