Meta анонсировала новые функции искусственного интеллекта для Instagram, чат-ботов и аватаров

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В этом году Meta делает большой шаг вперед

Технологии искусственного интеллекта продолжают набирать популярность и становятся все более распространенными. Когда мы уже думали, что видели все, к гонке присоединилась компания Meta. Компания сделала несколько интригующих заявлений. Похоже, что теперь, даже отправляя сообщения, мы будем использовать технологии искусственного интеллекта.

Когда мы смотрим на первую функцию искусственного интеллекта в Meta, то мы видим стикеры с искусственным интеллектом. Наклейки уже давно стали фаворитами в нашем цифровом общении, добавляя чутья, веселья и индивидуальности нашим сообщениям. Недавнее внедрение ШИ-стикеров в Meta преследует цель трансформировать эту сферу. Используя инновационные технологии Llama 2 и Emu, эти ШИ-стикеры создают персональные визуальные эффекты непосредственно из текстовых подсказок пользователя. Избранная группа англоязычных пользователей может использовать их на таких платформах, как WhatsApp, Messenger, Instagram и Facebook Stories. Однако не стоит волноваться, ведь скоро ожидается более широкий релиз.

Создание контента стало столь распространенным явлением, что почти перестало быть профессией. Сегодня каждый делится фотографиями и видео на таких платформах, как Instagram. Осознавая эту тенденцию, компания Meta ввела в Instagram функции "Рестайлинг" и "Фон", позволяющие пользователям легко трансформировать свои изображения. С помощью функции "Рестайлинг" представьте, что вы используете "акварель" и видите, как ваша фотография приобретает художественный оттенок. Функция Backdrop разумно изменяет сцену по основному объекту съемки на основе описательных подсказок. Благодаря редактированию, управляемому искусственным интеллектом, Meta гарантирует подлинность.

Конечно, говоря об искусственном интеллекте, мы не можем не упомянуть о чат-ботах. Кто бы ни хотел иметь кого-то, кто всегда выслушает, ответит на все ваши вопросы и поможет вам? Meta AI сделал еще один шаг вперед. Этот новый ассистент появится в WhatsApp, Messenger и Instagram, а вскоре будет интегрирован в смарт-очки Ray-Ban Meta и Quest 3. Он предоставляет данные в режиме реального времени благодаря партнерству с Bing и даже может создавать фотореалистичные изображения на основе текстовых подсказок. .

Кроме того, Meta намерена представить новых персонажей искусственного интеллекта, каждый из которых имеет собственную уникальную историю. Эти персонажи, изображённые известными и любимыми знаменитостями, готовятся внести инновации в концепции искусственного интеллекта и чат-ботов. От роли Снуп Дога до простой аватарки Кендалл Дженнер – эти персонажи стремятся наладить связь с пользователями.

Meta также представила AI studio – платформу, посвященную созданию искусственного интеллекта. Компания стремится сделать ее доступной для сторонних пользователей, что позволит разрабатывать ИИ как программистам, так и не имеющим опыта кодирования. В скором времени разработчики получат инструменты для создания посторонних искусственных интеллектов для служб обмена сообщениями. Компании могут использовать ИИ для отображения ценностей своего бренда и улучшения взаимодействия с клиентами. Кроме того, создатели могут разрабатывать аватары с искусственным интеллектом, чтобы увеличить свое виртуальное присутствие на платформах Meta.

Хотя эти достижения, безусловно, увлекают, но они также создают проблемы с точки зрения ответственного и безопасного развертывания искусственного интеллекта. В Meta уверяют, что действуют осторожно, отмечая итеративное обучение и учет обратной связи.

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Источник: gizmochina