Неудачная iOS 17.0 не приговор – Apple выпускает бета версию iOS 17.1 – что нового?

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неплохие фишки и исправления багов

Недавно Apple выпустила iOS 17.0, запомнившуюся невозможностью нормально перейти на новый iPhone из-за ошибки переноса данных, неработающим виджетом погоды и прочих, однако Apple хочет забыть о неудачном старте новой версии и запускает бета-версию iOS 17.1 – в ней как новые фишки, так и исправление багов.

В частности, у Apple Music появилась долгожданная возможность добавления любимых песен и альбомов. Нажав на иконку сердечка в меню, вы можете обозначить себе лучшие треки. Впоследствии сервис автоматически будет формировать персональные плейлисты из всех ваших фаворитов.

Еще одна приятная новость для поклонников музыки – галерея художественных обложек для оформления собственных плейлистов. Выберите подходящий рисунок, наложите сверху название – и ваш плейлист будет смотреться гораздо стильнее.

Полезные изменения ожидают и функции AirDrop. Теперь, если при передаче файлов устройства внезапно разъединятся, процесс можно будет продолжить через Интернет. Удобная опция для больших файлов.

Еще несколько мелких, но приятных обновлений: скоро станет доступен просмотр остатков по карточкам в Wallet (уже доступно в Великобритании, однако надеюсь, что скоро будет и у нас), устранение ошибки с отображением обложек в Podcasts и прочее.

Источник -9to5mac