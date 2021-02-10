Цель подтверждает, что долгожданная функция для Threads скоро появится: Threads не будет удалять аккаунт Instagram

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Сначала сделали, потом подумали...

С тех пор как Meta запустила Threads несколько месяцев назад, аккаунты были привязаны к Instagram. Чтобы удалить свой аккаунт в Threads, нужно было удалить и свой аккаунт в Instagram, что очень раздражало, особенно тех, кто имеет большое количество подписчиков.

Хотя Meta пообещала что-нибудь сделать в этом направлении, похоже, что возможность удалить аккаунт Threads без удаления аккаунта в Instagram, к которому он привязан, появится еще не скоро.

Директор Meta по конфиденциальности Мишель Протти (Michel Protti) рассказал TechCrunch, что его компания работает над запуском этой функции до декабря. Да, это вполне может означать, что функция может появиться завтра или послезавтра, но крупные компании, предлагающие себе больше времени для запуска, собираются использовать все это время для отшлифовки вместо того, чтобы спешить с запуском функции ранее запланированного срока.

"Технически было чрезвычайно сложно разрешить удаление отдельного аккаунта Threads, не удаляя при этом весь ваш аккаунт в Instagram с самого начала. Поэтому мы уделили особое внимание тому, чтобы пользователь мог воспользоваться своими правами на удаление, деактивировав аккаунт, чтобы скрыть весь контент, сделав его частным или удалив отдельные темы", – говорит Протти.

Вот только остается один не закрытый вопрос: почему нельзя было сразу сделать приложение без привязывания к Instagram, куда так спешить?

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Источник: phonearena