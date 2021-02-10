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Meta разрабатывает новую мощную языковую модель ИИ: чего ждать?

11.09.2023 112 0

Новая языковая модель ШИ

Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть столь же мощной, как и самая совершенная модель, как OpenAI, сообщает в воскресенье Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

 

meta

 

Родительская компания Facebook стремится, чтобы новая модель искусственного интеллекта была готова в следующем году, сообщает Journal, добавляя, что она будет в несколько раз мощнее коммерческой версии под названием Llama 2.

 

Llama 2 — языковая модель искусственного интеллекта Meta с открытым кодом, запущенная в июле и распространенная облачными службами Microsoft Azure, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

 

Планируемая система, детали которой все еще могут изменяться, поможет другим компаниям создавать сервисы, создающие сложный текст, анализ и другие результаты, сообщает газета.

 

meta

 

Meta планирует начать обучение новой системе ИИ, известной как крупная языковая модель, в начале 2024 года, прилагается в отчете. После запуска ChatGPT OpenAI в конце прошлого года компании и предприятия устремились на новый рынок генеративного искусственного интеллекта, чтобы получить новые возможности и усовершенствовать бизнес-процессы.

 

В июле Bloomberg News сообщило, что Apple работает над предложениями искусственного интеллекта, подобными ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, добавив, что компания создала собственную структуру, известную как Ajax, для создания крупных языковых моделей, а также тестирует чат-бота. , который некоторые инженеры называют Apple GPT.

 

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Источник: Wall Street Journal


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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 11.09.2023
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Meta разрабатывает новую мощную языковую модель ИИ: чего ждать?