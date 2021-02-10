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Meta и LG объединят усилия по созданию конкурента Apple Vision Pro

05.09.2023 90 0

монополии apple не будет

 

Компания Meta, известная своими очками виртуальной реальности Quest, заключила партнерство с южнокорейским производителем LG для создания новой премиум-гарнитуры, сообщают корейские СМИ.

 

По информации, LG Electronics будет отвечать за сборку устройства. Дисплеи будет поставлять LG Display, батареи – LG Energy, а другие компоненты – LG Innotek.

 

Meta и LG объединят усилия по созданию конкурента Apple Vision Pro – фото 1

 

Новая гарнитура ожидается в 2025 году по цене около 2000 долларов. Она станет конкурентом для анонсированных недавно очков дополненной реальности Apple Vision Pro.

 

Apple Vision Pro стоит 3499 долларов и имеет MicroLED дисплеи, 12 камер, чипы M2 и R1. В то время как текущая Meta Quest Pro за 999 долларов оснащена LCD-экранами, 5 камерами и чипом Snapdragon XR2.

 

Meta и LG объединят усилия по созданию конкурента Apple Vision Pro – фото 2

 

В то время как Apple фокусируется только на премиум сегменте, Цель имеет интересные бюджетные варианты устройств. Meta также скоро запустит доступный Meta Quest 3 за 500 долларов.

 

Аналитики говорят, что доходы от подразделения Reality Labs XR Цели идут на спад, а аналитики считают, что Apple не продаст более 400 000 единиц Vision Pro до 2024 года.

 

Meta и LG объединят усилия по созданию конкурента Apple Vision Pro – фото 3

 

Очевидно, что с более высокой ценой Meta и LG смогут установить в гарнитуру более мощное железо для конкуренции с премиальным гигантом Apple. Так что скоро нас ждет большой махач в новом для нас классе устройств.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 05.09.2023
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Meta и LG объединят усилия по созданию конкурента Apple Vision Pro