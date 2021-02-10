Мы этого ждали три года: долгожданное возвращение фитнес-браслетов от Samsung. Конкурет для Xiaomi Smart Band 8?

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Долгожданный возврат

Прошло уже немало времени с тех пор, как Samsung выпустил фитнес-браслет Galaxy Fit 2. Хотя в последнее время компания была занята разработкой смарт-часов, говорят, что она готовит новый фитнес-трекер.

FCC недавно одобрила устройство Samsung под названием SM-R390. Судя по чертежам, это похоже на фитнес-трекер, возможно под названием Galaxy Fit 3. Взглянув на него, можно увидеть датчик сердечного ритма на задней панели и два штыря для зарядки. Все говорит о том, что это фитнес-трекер.

Кроме номера модели и формы, мы ждем более подробной информации. Учитывая, что Galaxy Fit 2 вышел в 2020 году, мы ожидаем, что Fit 3 получит некоторые обновления, особенно в программном обеспечении, связи и памяти.

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Источник: sammobile