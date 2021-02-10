Появились рендеры Samsung Galaxy S24 – флагман в следующем году станет похож на iPhone?

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теряется индивидуальность

В сети появились высококачественные рендеры и 360-градусное видео будущего флагмана Samsung Galaxy S24.

Дизайн похож на предыдущий Galaxy S23, однако есть заметные изменения. В частности, корпус стал более квадратным с плоскими гранями вместо скругленных, как у iPhone начиная с 12-й серии. Также добавили антенну UWB – и снова расположение как в последних iPhone. А еще фонарик сменил свое расположение.

Немного о размерах смартфона – 147 x 70.5 x 7.6 мм – кажется, диагональ экрана останется той же – 6.1', за что отдельное спасибо – компактные смартфоны нужны рынку, учитывая то, что сейчас почти все смартфоны лопаты. Ожидается, что Galaxy S24 будет анонсирован в январе 2024 года.

Напишите в комментарии, нравится ли вам такой дизайн, был ли прошлый?

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Источник - onleaks