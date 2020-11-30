Mibro Air: неудачная пародия на Xiaomi Mi Band 5

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Mibro Air — бесполезный хлам

Хотя Xiaomi и не изобрели фитнес-браслет, но именно они сумели сделать их популярным и массовым гаджетом. Кто-то на них равняется, а кто-то пытается превзойти. Зачем вам эта информация? Дело в том, что на просторах Китая рождаются носимые устройства, которые неизменно позиционируются как «убийцы» Xiaomi Mi Band.

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Не без подачи самой Xiaomi свет увидели смарт-часы Mibro Air. Объективно, это не смарт-часы, а фитнес-часы, которым попытались завернуть в «обертку» умных часов. А они, как известно, должны быть симпатичными и как-то раскрыть статус владельца. Выглядят Mibro Air нужно сказать не так чтобы стильно и их сложно назвать имиджевым аксессуаром. Но за свой прайс фитнес-часы смотрятся приятно.

По своему функционалу новинка похожа на десятки прочих устройств на рынке и тут без открытий. А вот что приковывает внимание и «забавляет», та это корявая прошивка и непродуманность реализации целого ряда фишек. Компромиссность, экономия и «сырость» продукта лезут изо всех щелей. Mibro Air вызывает ассоциации с браслетом для тех, кого отправили под домашний арест, где пользование гаджетом сродни «пыткам».

«Подсядут» ли пользователи на Mibro Air? Наш ответ, нет. При низком прайсе вы получаете соответствующий по качеству исполнения носимый гаджет. А все доводы в пользу этого вывода — на видео.