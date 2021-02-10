Microsoft анонсирует презентацию Surface 2023 – навяжет ли конкуренцию MacBook?

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Впервые со времен пандемии большая презентация в Нью-Йорке от Microsoft





Microsoft решила провести презентацию в Нью-Йорке 21 сентября, на которой ожидается анонс новых компьютеров Surface и новых возможностей AI в Windows 11.





Этот год стал успешным для Microsoft, особенно в сфере искусственного интеллекта: инвестиции в OpenAI были чрезвычайно своевременны, и теперь это приносит свои плоды. В феврале компания запустила Bing Chat, а впоследствии появились "AI-пилоты" для многих сервисов Microsoft. Недавно анонсировали Windows Copilot, который наступит этой осенью вместе с обновлением 2023 для Windows 11.





Компания активно работает над особенностями и возможностями AI, некоторые из которых требуют специального оборудования NPU или VPU. В рамках анонса новых девайсов можно ожидать Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 и Surface Go 4. Во время события также могут быть представлены Surface Laptop 6 и Surface Pro 10, хотя пока об этих девайсах сейчас недостаточно слухов.









Surface Laptop Studio 2 может получить более высокую стоимость предшественника, однако будет предлагать видеокарту RTX 4060, а также новый процессор 13-поколения Intel в зависимости от конфигурации. Surface Laptop Go 3, согласно слухам, будет комплектоваться 12-поколением процессоров Core i5, и согласно слухам, компания наконец-то в этой серии выбросит вариант на 4 Гб ОЗУ. И старший Laptop Studio 2 может стать достойной альтернативой MacBook для тех, кому не нужна экосистема Apple – главное чтобы не возникло проблем там, где их не ожидаешь.





В частности, Microsoft примет акцент на расширенных возможностях искусственного интеллекта, таких как Bing Chat, Windows Copilot и других функциях, связанных с AI. Также будет представлено следующее обширное обновление Windows 11 (версии 23H2), вместе с модернизированным File Explorer.





Ивент запланирован на 21 сентября в Нью-Йорке, поэтому ждем.



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Источник: xda-developers