Microsoft Excel, Microsoft Word и Microsoft PowerPoint признаны в Китае вредоносными

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Китайские чиновники внесли утилиты от Microsoft в список потенциально опасных и собирающих персональную информацию

Широко распространено мнение, что Китай активно собирает персональные данные и нарушает права связанные с неприкосновенностью личных данных. Но, оказывается Пекин все же борется с вредоносным программным обеспечением, которое занимается кражей персональной информации. Или делает вид борьбы.

На сайте Министерства промышленности и информатизации Китая появился перечень приложений, которые нарушают права и интересы пользователей. В «черном списке» оказались и популярные офисные приложения Microsoft. По мнению китайских чиновником, они обнаружили 83 утилиты, которые нелегально собирают персональные данные о пользователях или вводят их в заблуждение.

Помимо приложений, созданных в Китае, в немилость попали Microsoft Excel, Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. Им вменяется принудительные, частые и чрезмерные запросы на различные разрешения. Для разработчиков вредоносных приложений отвели срок до 16 июня на исправление проблем. Если они не отреагируют должным образом на требования китайского ведомства, оно оставляет за собой право применить по отношению к ним какие-то ограничительные меры.

Сообщается, что проверкой на благонадежность приложений занимались специалисты сторонней компании. В поле их зрения попали не только офисные приложения, но и инструменты для организации обучения, путешествий, поиска работы и прочих задач.

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Источник: mydrivers