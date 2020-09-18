Microsoft объявил даты начала предзаказов Xbox X и Xbox S

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Microsoft решил не тратить времени зря после того, как Sony объявила цены и даты начала продаж PlayStation 5.

Корпорация Microsoft объявила, когда и где можно сделать предварительный заказ консолей Xbox нового поколения.

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Согласно официальной информации, предзаказы на Xbox Series X и S начнутся 22 сентября в 18:00 по московскому времени в различных розничных магазинах. Принимать заказы будут крупные американские сети Amazon, Target, Walmart, Best Buy, Costco, Sam's Club, Gamestop и Newegg.

По мнению многих изданий, факт того, что Microsoft решили сегодня объявить о датах предзаказов, является ответом на то, как неловко Sony справляется с огромным потоком заказов на PlayStation 5 – новая консоль поступила в различные розничные магазины в разное время, и в результате начался хаос. Теперь в разных магазинах размещено разное количество товара, и сайты этих магазинов то и дело падают из-за наплыва клиентов.

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И хоть Microsoft начал планировать отправку товара по предзаказам заранее, нельзя быть полностью уверенным в том, что у компании получится без проблем обеспечить всех клиентов их покупками. Посмотрим, получится ли у Microsoft не упасть в грязь лицом, как это происходит с Sony.

Напомним, что Xbox X будет продаваться за сумму $499, в то время как цифровая Xbox S будет продаваться за $299.

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Источник: screenrant.com



https://andro-news.com/news/sluhi-o-xbox-oblegchennaya-versiya-xbox-s-suschestvuet-i-cennik-.html Слухи о Xbox: Облегченная версия Xbox S существует и ценник на флагманский Xbox X