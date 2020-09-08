Слухи о Xbox: Облегченная версия Xbox S существует и ценник на флагманский Xbox X

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Презентация новых продуктов линейки Xbox от Microsoft должна пройти до конца года, но мы уже знаем, что нас ждет.

Microsoft уже активно готовится к крупной презентации следующего поколения своей консоли Xbox X. Судя по всему, кроме флагманского решения, нас ждет показ еще одного продукта – долгожданного бюджетного варианта Xbox S. В середине августа была утечка, показавшая возможный геймпад Xbox S. А сегодня мы, похоже, узнали, как выглядит устройство, благодаря очередной утечке информации от инсайдера Брэда Сэмса.

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Рендер показывает белую приставку, немного схожую с Xbox X, рядом с джойстиком, который мы видели в прошлом месяце. Похоже, что в приставке не установлен дисковод, но точно мы ничего не узнаем, пока не увидим больше изображений.

Изображение от Сэмса также дает примерный ценник новинки - $299, что делает ее более привлекательным вариантом по сравнению с Xbox X. Кстати, Сэмс также дал представление об оценке стоимости флагманской консоли - $599. Немало, но не забываем технические характеристики новинки. По словам инсайдера, презентация должна состояться в ноябре.

Другой пользователь Twitter с ником WalkingCat также опубликовал короткое видео, показывающее Xbox S и Xbox X вместе. В ролике можно увидеть, что Xbox S может быть намного меньше, чем ее старший брат.

Согласно слухам о линейке S, которые начала распространяться еще в прошлом году, Microsoft разрабатывает консоль без возможности использовать диски под кодовым названием «Lockhart». Как сообщается, она будет способна работать в играх с разрешением 1080p и 1440p, а также иметь меньший объем оперативной памяти и менее мощный процессор, чем серия X.

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Источник: The Verge



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