Microsoft пообещал долгую поддержку своего Surface Duo

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Microsoft пообещали не бросать новинку Surface Duo на произвол – компания решила отправлять обновления еще три года после старта продаж.





Недавно мы рассказывали вам о новом смартфоне Microsoft Surface Duo. Технически он является первым смартфоном компании на Android, несмотря на бывшее сотрудничество с Nokia. И, судя по всему, именно это заставляет компанию работать над без того необычным продуктом особенно активно. Microsoft запланировал по примеру Samsung и OnePlus выпускать обновления для своего продукта в течение ближайших трех лет.

Три крупных производителя пообещали избавиться от негласного правила поддержки устройства только первые два года. Эта тенденция не может не радовать, ведь многие компании не могут обеспечить даже год обновлений, тем более переход с одной версии Android на более свежую.





О своем обещании компания рассказала многим новостным изданиям, в том числе Android Authority. Издание посчитало, что это правильная позиция – все же смартфон оценивается в 1400 долларов, и потенциальным покупателям хочется выжимать максимум из таких вложений.

Надо понимать, что на данный момент это просто слова, и никто не обещает, что обновления будут выходить вовремя, а еще и приносить какие-то новые функции, но все же получить обещания от компании, которая практически построила себе имя на постоянных (пускай и не самых удачных) обновлениях, чего-то и стоит.

Тем не менее, остается еще много вопросов, особенно в отношении реального использования Surface Duo – никто из техно-блоггеров пока не держал его в руках. Однако осталось ждать немного – смартфон должен попасть на прилавки магазинов 10 сентября.





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Источник: Android Authority