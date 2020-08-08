Долгострой от Microsoft Surface Duo показался на качественных рендерах

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С недавним появлением американского техногиганта Microsoft на поле инфоповодов, связанным с возможной покупной TikTok, многие пользователи вспомнили, что компания не всегда отличалась успехами на постороннем от них рынке разработки продуктов для ПК. Самыми очевидными примерами можно назвать Skype и Windows Phone. Поэтому многих не удивляет, что анонсированный еще в октябре прошлого года Surface Duo никак не может выйти на рынок.

Так или иначе, в Сети продолжает появляться новая информация о предстоящем аппарате. А, если быть точнее, новые изображения. Если вы хотите еще раз взглянуть на Surface Duo, то известный сливщик Эван Бласс подготовил новый набор рендеров. Надо понимать, что новые изображения не дадут нам ничего нового, зато мы можем лучше рассмотреть устройство в различных стадиях раскрытия экрана.





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По словам Бласса, начнет продаваться Surface Duo в американской сети магазинов сотового оператора AT&T. Ценник на устройство до сих пор, к сожалению, не известен – это была бы более полезная информация, скажем так.

Microsoft, очевидно, еще не раскрывала все технические характеристики Surface Duo, но ожидается, что диковинка будет работать на базе Snapdragon 855 в комплекте с 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. По слухам, в смартфоне будет установлена одна 11-мегапиксельная камера, находиться она будет чуть выше одного из двух 5,6-дюймовых экранов, выполненных по технологии AMOLED.





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Официальной даты выхода Surface Duo по-прежнему нет. На сайте производителя написано «Доступен на праздниках, 2020» - производитель не уточняет, о каких именно праздниках идет речь. Но в Сети считают, что Microsoft планирует начало продаж Duo в районе 24 августа.





Источник: Twitter