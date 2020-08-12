Складной Microsoft Surface Duo: цена, дата старта продаж и характеристики

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В октябре 2019 года Microsoft представила свой складной Android-смартфон с двумя экранами Surface Duo. Наконец сегодня техногигант назвал дату старта продаж новинки — 10 сентября. Помимо даты начала продаж, производитель также раскрыл все необходимые характеристики устройства и его стоимость. В США за складной аппарат предлагают отдать $1399.

Surface Duo базируется на прошлогоднем флагманском чипе Snapdragon 855 в связке с 6 Гб оперативной памяти, а энергонезависимой UFS 3.0 дано 128/256 Гб. Обладает аппарат двумя AMOLED-экранами «PixelSense Fusion Displays» диагональю 5,6 дюйма разрешением 1800х1350 точек, 11 Мп камерой со светосилой f/2.0 и возможностью писать видео 4К. Есть сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C 3.1 и парочка аккумуляторов суммарной емкостью 3577 мАч с автономностью до 10 дней в режиме ожидания.

Обладает новинка быстрой 18-ваттной зарядкой, поддержкой Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и стилуса Surface Pen. Работает она под управлением Android 10 с доступом к Microsoft 365. Можно подключить Windows 10 в облаке с помощью Windows Virtual Desktop.

Помимо штатных приложений Google, Microsoft также предложило собственное ПО для Android. Microsoft Launcher, Edge и Outlook будут установлены в качестве средства запуска, веб-браузера и почтового клиента по умолчанию на устройстве. Некоторые приложения Google также установлены по умолчанию, включая Google Assistant, Google Messages и Google Phone.

Источник: theverge