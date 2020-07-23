Microsoft посмела открыто критиковать Apple. Что стало причиной

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Apple критикуют много и охотно. Когда справедливо, а когда и безосновательно. К числу резонных причисляют обвинения Apple в алчности. Так, целый ряд клиентов компании возмущены тем, что концерн из Купертино хочет слишком много денег за приложения в AppStore. Речь идет о комиссии в размере 30%, которую компания берет за каждую транзакцию, будь то покупка программы или покупка внутри приложения.

Недовольство ценовой политикой

Целый ряд разработчиков, считают комиссию побором и чрезмерно высокой. По их мнению, уменьшение размера «мзды» приведет к снижению цен на приложения, а также на рынке появится больше разработчиков, которые смогут создать интересный софт, ведь сейчас многие из них не могут выдержать нагрузки в 30% комиссионных.

Microsoft присоединилась к протестующим

Против такой политики Apple отрыто выступают не только мелкие студии и компании, но и Spotify, Netflix, Google, Epic Games, а также Telegram. Теперь к ним присоединился и гигант Microsoft. Так, глава компании Брэд Смит дал показания против Apple, выступая на слушаниях в Конгрессе США. В частности, он высказал озабоченность той ситуацией, которая сложилась на рынке мобильных приложений. По его словам, политика Apple в части оплаты комиссионных — это разбой по отношению к разработчикам.

Но все же главная проблема — барьеры, которые ставит Apple на пути появления независимых и альтернативных магазинов приложений, способных исправить ситуацию на рынке. В итоге фактически «яблочная» компания монополизировала свое положение на рынке, став единолично решать, какому софту место в AppStore, а какому нет. И, есть только один способ попасть в фирменный магазин приложений Apple — согласиться на ее условия.

И эта тема является животрепещущей и для самой Microsoft, которая распространяет через AppStore несколько приложений и вынуждена нести бремя оплаты комиссионных. Есть немало тех, кто надеется, что борьба с мздоимством Apple завершится победой «протестующих» и Конгресс все же заставит компанию пойти на послабления.

Источник: macrumors