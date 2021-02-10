Мини-холодильник в дизайне Xbox выйдет. И вот когда

84

Microsoft назвала время выхода мини-бара в дизайне игровой консоли

В честь 1 апреля целый ряд компаний решили устроить соревнование на самый популярный розыгрыш. В финале сошлись Skittles и Xbox. Microsoft пообещала, что если выиграют в соревновании на лучший твит, то действительно выпустят мини-холодильник в дизайне Xbox Series X. Победу они одержали. Поэтому они представят холодильник в дизайне игровой консоли.

В рамках участия в выставке E3, Microsoft подтвердила всю серьезность намерения выпустить мини-бар. Кроме того, она выложила видеотизер, как подтверждение того, что мини-холодильник увидит свет в этом году. В частности, он появится в декабре.

Характеристики мини-бара неизвестны, но одно точно — дизайн будет от Xbox Series X. Прямоугольный корпус, логотип на дверце и фирменное зеленое свечение внутри. Осталось дождаться наступления зимы, и мы будем знать все о мини-холодильнике в стиле игровой консоли, включая цену.

Кстати, холодильник в дизайне приставки Xbox уже выпускали. Правда, вышло всего три экземпляра, где один подарили популярному американскому рэперу Снуп Доггу, другой заполучил блогер iJustine, а обладателя третьего определили при помощи розыгрыша в Twitter.

Источник: 45secondes