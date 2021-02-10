MIUI 12 вновь заставляет владельцев Xiaomi страдать

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В большой копилке проблем MIUI 12 добавилась еще одна

Обладатели смартфонов Xiaomi и Poco с MIUI 12 жалуются на сбои в работе Центра управления. О своих проблемах они пишут на различных тематических ресурсах в попытке подстегнуть компанию быстрее выпустить обновление.

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Среди наиболее популярных проблем — Центр Управления в MIUI 12 тормозит и открывается с большой задержкой. Среди причин такого поведения называют тот факт, что в MIUI 12 была изменена анимация, она стала сложнее и «тяжеловеснее», что в итоге и могло стать причиной сбоя в работе интерфейса. Чтобы оперативно исправить проблему, компания отключила в шторке с переключателями эффект размытия по Гауссу. Но, увы, эффекта это не дало.

Ряд пользователей жалуются на зависание Центра Управлений на экране. Выглядит это как эффект «выгорания», когда сама шторка исчезла, но на дисплее все еще остается ее прозрачный образ или «шлейф» поверх рабочего стола. Владельцы Xiaomi Mi 9T сообщают, что активация режима насыщенных цветов вызывает появление ошибки в работе центра управления и затем они наблюдали «выгорание».

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Xiaomi знает о проблеме и работает над ее устранением. Но когда это произойдет — не сообщается. Владельцам же тех смартфонов, где наблюдаются сбои в работе Центра управления, остается только запастись терпением и ждать обновления, где пофиксят баг.

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Источник: gizmochina