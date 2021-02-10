Xiaomi запустила рост цен на смартфоны и телевизоры, отсчет начался

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В Индии за телевизоры и мобильники Xiaomi с сегодняшнего дня просят больше

Вот уже пару лет мы пишем о неизбежности увеличения стоимости электроники во всех сегментах. С наступлением 2021 года мы получили новый уровень цен, который не вызывает оптимизма и радости. В условиях кризиса и дефицита комплектующих быть «Робин Гудом» не собирается и Xiaomi, производить и торговать в убыток себе никто не будет. Поэтому рост цен на продукты компании предсказуем.

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Так, с сегодняшнего дня Xiaomi пересмотрела в сторону увеличения ценники на свои телевизоры и смартфоны в Индии. В зависимости от модели рост составит 3-6%. В качестве причин, которые спровоцировали увеличение стоимости устройств, называется нехватка компонентов и увеличение стоимости услуг по доставке. Особенно остро ощущается дефицит чипов.

«Из-за дисбаланса спроса и предложений цены на большинство компонентов, используемых в смартфонах, смарт-телевизорах и другой электронике (чипсеты, панели дисплея, драйвер дисплея, задние панели, аккумулятор и т. Д.) постоянно растут», — добавил представитель Xiaomi India.

Не сложно догадаться, что подорожает техника не только в Индии. Мы увидим повышение цен и в других регионах, этот процесс необратим.

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Напомним, что в конце прошлого года президент Xiaomi заявлял о том, что они сделают все, чтобы предлагать пользователям лучшие цены на свои устройства. Но рост затрат на выпуск гаджетов все же вынудит их пойти на увеличение их стоимости в определенных случаях.

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Источник: androidauthority