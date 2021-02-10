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MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит проблему на POCO F3

07.09.2021 2353 0

MIUI 12.5 Enhanced Edition уводит POCO F3 в самовольную перезагрузку

Многие наслышаны о тех проблемах, которые принесли владельцам устройств Xiaomi прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5. Обилие критики и высокий градус недовольства заставил компанию действовать. Одним из таких шагов стал выход MIUI 12.5 Enhanced Edition, которая должна была избавить устройства от критических ошибок и сбоев в работе.

 

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MIUI 12.5 Enhanced Edition уже начала приходить на глобальные устройства компании и среди тех, кто обновился в числе первых POCO F3. Изначально в планах было распространение новой версии фирменной оболочки в четвертом квартале нынешнего года, но компания идет с опережением графика. Правда, судя по последней информации, Xiaomi все же не стоило торопиться выкатывать апдейт.

 

MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит проблему на POCO F3 – фото 1

 

Так, ряд владельцев POCO F3 жалуются на то что, после установки MIUI 12.5 Enhanced Edition их смартфон самопроизвольно перезагружается. Что именно заставляет его уходить в перезагрузку, точной информации нет. На данный момент Xiaomi и POCO никак не комментируют ситуацию. Ряду пользователей удалось справиться с проблемой, отключив автоматическую яркость и функцию расширения памяти.

 

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Говорить о том, что проблема массовая, преждевременно. Далеко не все столкнулись с ней после установки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Целый ряд глобальных версий POCO F3 работают без сбоев. Но все же стоит рекомендовать пользователям не торопиться устанавливать прошивку с номером V12.5.3.0.RKHMIXM на свой смартфон.

 

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Источник: notebookcheck

MIUI 12.5 Enhanced Edition POCO F3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.09.2021

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MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит проблему на POCO F3