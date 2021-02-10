MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит проблему на POCO F3

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MIUI 12.5 Enhanced Edition уводит POCO F3 в самовольную перезагрузку

Многие наслышаны о тех проблемах, которые принесли владельцам устройств Xiaomi прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5. Обилие критики и высокий градус недовольства заставил компанию действовать. Одним из таких шагов стал выход MIUI 12.5 Enhanced Edition, которая должна была избавить устройства от критических ошибок и сбоев в работе.

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MIUI 12.5 Enhanced Edition уже начала приходить на глобальные устройства компании и среди тех, кто обновился в числе первых POCO F3. Изначально в планах было распространение новой версии фирменной оболочки в четвертом квартале нынешнего года, но компания идет с опережением графика. Правда, судя по последней информации, Xiaomi все же не стоило торопиться выкатывать апдейт.

Так, ряд владельцев POCO F3 жалуются на то что, после установки MIUI 12.5 Enhanced Edition их смартфон самопроизвольно перезагружается. Что именно заставляет его уходить в перезагрузку, точной информации нет. На данный момент Xiaomi и POCO никак не комментируют ситуацию. Ряду пользователей удалось справиться с проблемой, отключив автоматическую яркость и функцию расширения памяти.

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Говорить о том, что проблема массовая, преждевременно. Далеко не все столкнулись с ней после установки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Целый ряд глобальных версий POCO F3 работают без сбоев. Но все же стоит рекомендовать пользователям не торопиться устанавливать прошивку с номером V12.5.3.0.RKHMIXM на свой смартфон.

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Источник: notebookcheck