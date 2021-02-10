Производитель аксессуаров слил Xiaomi Mi 11T

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Внешние отличия от «обычного» Xiaomi Mi 11 имеются

На следующей неделе, 15 сентября, состоится премьера Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Титульные смартфоны компании с латинской буквой Т — это доступные флагманы, в которых предложили целый ряд топовых характеристик и функций, но в них что-нибудь подрезали, чтобы они не конкурировали с полноценными флагманами компании. Такими будут Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro.

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Каких истинно флагманских особенностей лишили новинки, нам еще предстоит достоверно узнать, а сегодня можем взглянуть на рендер с изображением Xiaomi Mi 11T от производителя аксессуаров. С «лица» смартфон оформлен типично для большинства современных смартфонов и устройств Xiaomi, в частности. Гаджет наделили плоским дисплеем с тонкими рамками и круглым отверстием под фронталку по центру верхней части экрана.

На правой грани Xiaomi Mi 11T установили сканер отпечатков пальцев и сзади предложили прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Само оформление блока тыльной камеры имеет сходство с тем как ее обыграли в Redmi K40, но в Xiaomi Mi 11T не стали «зализывать» углы.

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По предварительной информации, Xiaomi Mi 11T должен предложить AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 1200 или Snapdragon 870, 108-мегапиксельный датчик в качестве главного в основной камере (по другим данным сенсор будет на 64 Мп).

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Источник: xiaomiui