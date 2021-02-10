POCO рассказала почему загорелся POCO X3 Pro

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Вины компании в произошедшем нет

Вчера по сети разлетелась новость, что Poco X3 Pro взорвался на зарядке. Владелец погорельца придал истории широкую огласку и потребовал у компании заменить смартфон, который пробыл в его владении всего два месяца. Компания отреагировала на произошедшее и опубликовала заявление о причинах инцидента.

По заявлению POCO, это не гарантийный случай и вины ее в произошедшем нет никакой. Возгорание Poco X3 Pro произошло по вине самого пользователя, который обратился в сторонний сервисный центр, где ему установили неоригинальный LCM-модуль. Использование контрафактных комплектующих привели к необратимым последствиям — смартфон сгорел.

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POCO решила проявить широкий жест и заявила, что все же предоставит владельцу сгоревшего смартфона новенький POCO X3 Pro в качестве замены безвременно ушедшего аппарата. А еще компания подчеркнула, что качество продукции у нее среди главных приоритетов. Она напомнила, что в случае возникновения каких-то проблем, стоит обращаться к авторизированным сервисным центрам, а не прибегать к услугам сторонних мастерских.

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Источник: twitter