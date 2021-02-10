MIUI 13 демонстрируют на скриншотах

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MIUI 13 преобразится внешне

Несмотря на то, что распространение MIUI 12.5 проходит медленно и сама прошивка оказалось весьма проблемной, компания уже активно работает над новой версией фирменного интерфейса — MIUI 13. Ходили слухи, что ее могут представить уже в 25 июня, но очевидно, что у Xiaomi свои планы и анонс придется подождать.

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О самой MIUI 13 практически ничего неизвестно. Разве что один из авторитетных китайских инсайдеров уверяет, что компания обновит все устройства, вышедшие за последние два года. И вот теперь в сети появились скриншоты MIUI 13, демонстрирующие изменившийся дизайн интерфейса и файлового менеджера, в частности.

Судя по всему, домашнюю страницу можно будет настроить. Помимо документов, фото, видео, музыки и прочих элементов, пользователи могут размещать на главной странице иконки социальных сетей, камеры и прочее для более быстрого доступа к приложению. Сами значки стали более округлыми и плоскими.

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Ожидается, что анонс MIUI 13 совпадет с премьерой флагмана Xiaomi Mi Mix 4. Вполне логично, что изначально прошивку представят на китайском рынке, а уже позже ей устроят релиз на глобальном рынке. Почти наверняка во время презентации компания будет декларировать, что прошивка стала еще быстрее, функциональнее, стабильнее и безопаснее.

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Источники: mydrivers, twitter