Redmi K50 в работе. Что ждете от него или будущего Poco F4?

491

Глава Redmi предлагает рассказать о своих «хотелках» по части характеристик Redmi K50

В Xiaomi разрабатывают Redmi K50, сообщают инсайдеры. С момента анонса Redmi K40 прошло только четыре месяца, но компания уже работает над преемником. Она и не скрывает этого, а еще решила поинтересоваться у пользователей тем, чтобы они хотели увидеть в Redmi K50. Соответствующий опрос проводит глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в сети Weibo.

Читать также: 100 Вт — на такой мощности можно будет заряжать смартфоны из семейства Redmi Note ﻿

В своих пожеланиях пользователи высказались в пользу присутствия нового флагманского чипа Qualcomm, появления версии с 512 Гб постоянной памяти и хотят, чтобы компания добавила в новинку беспроводную зарядку. Есть и те, кто просит внедрить систему оптической стабилизации изображения в камере и предложить хорошую IPS-матрицу, а не OLED.

В числе улучшений многие назвали увеличение мощности быстрой проводной зарядки. И велика вероятность, что эта «хотелка» будет удовлетворена. По крайней мере, известный сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что Redmi K50 ждут улучшения в таких параметрах как качество дисплея, камера и быстрая зарядка.

Читать также: Опыт эксплуатации Poco F3. Про косяки, баги и все такое ﻿

Когда компания планирует представить Redmi K50, не сообщается. Есть шанс, что новинка дебютирует даже до конца нынешнего года. Или уже в начале 2022 года. Учитывая то, что семейство Redmi K уже не раз выходило на глобальный рынок с другим именем, можно строить предположения, что Redmi K50 выйдет за пределы Китая, например, как Poco F4.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: weibo