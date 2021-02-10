MIUI 13 Global ROM: анонс и первые претенденты на получение

374

В первом квартале обновят 22 смартфона и один планшет

Изначально серия Redmi Note 11 и оболочка MIUI 13 были представлены в Китае, а теперь они добрались и до глобального рынка. Сегодня компания представила четыре смартфона новой линейки, а также устроила международную премьеру MIUI 13.









Анонсу нового интерфейса уделили минимум внимания, все свелось к тому, что компания рассказала, какие смартфоны получат MIUI 13 в первом квартале. Вот перечень тех устройств, которые обновятся первыми:





Судя по тизеру что демонстрировался на презентации, компания перечислила те фишки, которые характерны для MIUI 12.5 Enhanced Edition. На данном этапе все выглядит так, что глобальная версия прошивки не получила тех фишек, которые предложили в MIUI 13 China ROM. Все могло свестись лишь к переименованию оболочки и небольшим визуальным правкам. Ждем глобальную версию MIUI 13, чтобы понять, что она из себя представляет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: xiaomiui