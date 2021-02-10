MIUI 13 Global ROM готова к анонсу

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Представить могут в один день с Redmi Note 11

В октябре прошлого года в Китае прошла презентация народной линейки Redmi Note 11 и с тех пор фанаты компании на глобальном рынке задавались вопросом, когда же новинки выйдут за пределы Поднебесной. И вот вчера был дан ответ на этот вопрос. Компания официально объявила, что 26 января проведет глобальный релиз серии Redmi Note 11.

При этом она не стала уточнять состав участников ивента. Похоже, что помимо собственно самих устройств серии Redmi Note 11, Xiaomi устроит глобальный релиз фирменной оболочки MIUI 13. В пользу такого развития событий говорит тизер компании, который она опубликовала на своей странице MIUI в Twitter. Он гласит, что «время пришло» и обещано «что-то чудесное». При этом упоминается MIUI 13.

Ожидается, что помимо оглашения нововведений и изменений, которые приносит с собой новая версия фирменного интерфейса, компания объявит, какие устройства на глобальном рынке она обновит до MIUI 13. Изначально стартует процесс бета-тестирования и первыми к нему примкнут флагманы, а затем уже и все прочие модели Xiaomi, выпущенные за последние два года.

По слухам, устройства, вышедшие в 2021 году, получат MIUI 13 уже до конца первого квартала нынешнего года. В качестве вероятного времени выхода обновлений называется февраль-март.

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Источник: twitter