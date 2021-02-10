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Привет, друзья! 28 декабря компания Xiaomi представила новую версию своей фирменной прошивки – MIUI 13. Согласитесь, что это отличный новогодний подарок, так как многие пользователи с нетерпением ждали свежую оболочку. Ожидалось, что презентация Миюай 13 состоится ближе к весне, но производитель решил порадовать нас раньше. Какие новые фишки получила MIUI 13, для каких моделей и когда она будет доступна – расскажем в сегодняшней статье.

Что нового появилось в MIUI 13

Все мы знаем, что MIUI – не самая стабильная прошивка, поэтому разработчики тщательно работают над этим моментом. Основной упор в тринадцатой оболочке делался на улучшение производительности, плавности и конфиденциальности. По словам Сяоми, теперь личные данные пользователя и само устройство будут в большей безопасности.

Плавность оболочки в среднем улучшилась на 30% в разных сценариях работы, и это отличный показатель. Было заявлено, что спустя три года использования производительность оболочки снизится всего на 5%. Еще много внимания было уделено кастомизации прошивки: MIUI 13 стала более минималистичной, приятной и удобной. Давайте же разбираться подробнее в каждом нововведении.

Кастомизация внешнего вида

Начнем с внешнего вида Миюай 13. И здесь отчетливо видно, что компания продолжает улучшать дизайн прошивки, делая его все более комфортным для восприятия. По сравнению с MIUI 12 изменилась цветовая палитра – теперь она нежная, гармоничная и неброская. А иконки приложений и другие элементы наоборот стали больше и ярче. В целом, визуальные изменения MIUI 13 очень радуют: пользоваться смартфоном с такой оболочкой приятно и удобно.

Миюай 13 работает на Android 12, поэтому в прошивке появились явные элементы Material You. Это новый язык дизайна, разработанный Google. Данный стиль не так сильно выделяется, как, например, в Пикселях или других смартфонах на «чистом» Андроиде, поскольку в Миюай собственный дизайн.

Центр управления немного переработали, но существенных отличий от прошлой версии нет. Это все та же шторка с крупными значками, выполненная в стиле iOS. Многие оценили Центр управления в MIUI 12 и 12.5: пользоваться им правда удобно, но хотелось бы больше плавности. Надеемся, это будет в Миюай 13.

Новый фирменный шрифт и обои

В MIUI 13 появился новый шрифт под названием MiSans. Он соответствует общему стилю прошивки – минималистичный, простой и без засечек. Благодаря такому шрифту читать текст очень удобно, но будет ли MiSans адаптирован под кириллицу – большой вопрос. Скорее всего, он подходит только для иероглифов и латиницы, а нам придется довольствоваться привычным шрифтом Roboto.

Новые живые обои, к сожалению, не завезли. Зато появилось множество крутых статических обоев. Например, подборка «Molten glass» предлагает нам освежающие изображения, которые напоминают расплавленное стекло или застывшие волны.

Внимание привлекает подборка «Crystallization»: на картинках изображены как будто кристаллы или вещества под микроскопом, а на каждом изображении есть небольшая образовательная информация. Обои «Crystallization» можно назвать динамическими, поскольку присутствует небольшая анимация.

Еще появились обои «Concerto» с изображением элементов, очень напоминающих фрукты. Картинки выполнены в разных цветовых гаммах: на одном изображении как будто киви или яблоки, на другом – апельсины или персики. Фишка данных обоев заключается в том, что их цветовая гамма немного изменяется при включении ночного режима. Перед установкой обоев можно посмотреть, как будет выглядеть изображение, если активировать темную тему.

Новая анимация и виджеты

Добавились и новые анимационные эффекты, что было вполне ожидаемо. Но долго останавливаться на них не будем, поскольку там ничего особенного нет.

А вот виджеты заслуживают отдельного внимания. Теперь это полноценные информационные элементы, которые можно размещать на рабочем столе. Виджеты отображают погоду, заряд батареи, календарь, а также информацию с поддерживаемых приложений – галереи, заметок, музыки и т. д. Виджет можно разместить в любом месте на рабочем столе. Ясное дело, что Xiaomi скопировали эту фишку у Apple, но это правда удобно и пригодится большинству пользователей.

Качественный виброотклик

На презентации было заявлено, что в тринадцатой Миюай значительно улучшили вибрацию. Технология называется Natural Touch 2.0. Теперь тактильные ощущения при взаимодействии с телефоном должны быть более приятными и отзывчивыми. Разумеется, это еще зависит от вибромотора в конкретной модели – чем смартфон дороже, тем лучше у него должен быть виброотклик. Natural Touch 2.0 не только делает вибрацию более качественной, но и улучшает распознавание прикосновений к экрану смартфона.

Технология Gesture Turbo 2.0

Благодаря технологии Gesture Turbo 2.0 улучшится плавность работы приложений. Также данный механизм срабатывает и при других взаимодействиях со смартфоном – особенно это касается жестов и интерфейса. Технология должна в общем влиять на быстродействие и плавность оболочки.

Повышенная конфиденциальность

Следующий важный момент, над которым работала компания – безопасность устройства и усиленная защита личных данных. Для этого в оболочке применяется верификация, состоящая из трех уровней.

Вместо обычного распознавания лица смартфон теперь может сканировать и телосложение пользователя, а дополнительная верификация возможна с применением уникального индивидуального номера (ID). Также было заявлено о таких защитных технологиях, как защита передачи данных и перехват установки приложений, используемых в целях мошенничества.

Во время съемки можно полностью затемнить задний фон, чтобы был виден только силуэт человека. За это отвечает интеллектуальное распознавание лица. Такая съемка пригодится, если пользователь не хочет сообщать о своем местонахождении. Особенно данная технология актуальна, когда происходит сканирование человека для разблокировки смартфона (Face ID). На важных фотографиях можно оставлять свой водяной знак. Это правда полезные и нужные фишки, которые уберегут телефон и личные материалы от недоброжелателей.

Расширение оперативной памяти

Увеличение ОЗУ за счет ПЗУ было реализовано еще в MIUI 12.5, но тогда многие пользователи сообщали, что функция не работает, хоть на внутреннем накопителе оставалось еще много свободного места. В MIUI 13 этот баг исправили, и теперь использовать виртуальную оперативную память вполне реально на всех среднеуровных и флагманских моделях Xiaomi.

Функция MIUI+ для планшетов

Xiaomi продолжает улучшать взаимодействие своих смартфонов с другими устройствами. Поэтому недавно была разработана функция MIUI+, благодаря которой можно легко и быстро обмениваться информацией между телефоном Сяоми и любым компьютером на Windows. С приходом MIUI 13 эта опция стала доступна и для планшетов. Пользователь сможет без проблем транслировать экран смартфона на планшет, копировать/вставлять текст, переносить фото и видео, открывать приложения.

Технология Focus Computing 2.0

Данная технология опять же ориентирована на плавность работы приложений. Да, заметно, что компания всерьез занялась решением этого наболевшего вопроса. Механизм Focus Computing 2.0 заимствует дополнительные вычислительные ресурсы для корректного функционирования приложений, которые используются на регулярной основе. Должна снизиться частота вылетов, зависаний и подтормаживаний основных программ.

Улучшенная энергоэффективность

Согласитесь, что в плане автономности у телефонов Xiaomi все довольно хорошо. Модели с аккумулятором емкостью 4000-5000 мАч спокойно отрабатывают день при активном использовании. Но всегда есть улучшения, к которым следует стремиться, и на презентации было смело заявлено, что MIUI 13 стала еще более энергоэффективной.

Существенно проработали режимы энергосбережения: теперь они правда выполняют свои заявленные функции и соблюдают выставленный баланс производительности и экономии заряда. Также можно узнать состояние аккумулятора: Excellent (отлично), Good (хорошо), Normal (нормально) и Poor (плохо). Но есть и ухудшение: в графе «Температура» не будут показываться градусы, а только усредненные показатели, такие как очень горячо, горячо, тепло, нормально, холодно.

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Адаптированная прошивка для планшетов и других устройств

Для планшетов Xiaomi (в частности, для Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro) MIUI 13 также будет доступна. Производитель заявил о полной адаптации оболочки под планшеты. В первую очередь речь идет об адаптированном интерфейсе и правильном отображении приложений. Еще в MIUI Pad 13 появятся «горячие» клавиши для удобной работы с клавиатурой.

Другие устройства компании: телевизоры, смарт-часы, «умные» часы, также получат Миюай 13. Разумеется, в адаптированном варианте.

Функции Mi Magic Center и MIUI Family

Поскольку экосистема Mi очень обширная, компания создает дополнительные инструменты для комфортного взаимодействия между своими устройствами. Новая опция Mi Magic Center позволяет быстро передавать файлы с одного устройства Xiaomi на другое, например, с телефона на TV или ноутбук. А благодаря MIUI Family вы сможете добавлять практически все продукты Сяоми в одно место, синхронизировать их и одновременно управлять.

Обратите внимание! Не все вышеуказанные функции появятся в глобальной версии MIUI 13. Некоторые фишки доступны только в китайской версии.

Когда выйдет MIUI 13 и для каких моделей будет доступна

Стабильная китайская версия MIUI 13 уже доступна для Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi Mix 4, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Но нас больше интересует глобальный релиз, и там еще нет точных сроков. Просто известно, что некоторые модели получат MIUI 13 Global в течение первого квартала 2022 года. Речь идет о таких смартфонах:

Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro;

Xiao Mi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11 Lite NE, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro;

Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro , Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 JE;

Redmi 10 , Redmi 10 Prime;

Redmi Note 8 (2021);

Xiaomi Pad 5.

Также есть информация о выходе адаптированной версии новой прошивки для других устройств Xiaomi. В декабре 2021 года оболочка MIUI Watch вышла для смарт-часов Xiaomi Watch Color 2. В январе 2022 года MIUI Home станет доступна для «умных» колонок Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8, Redmi XiaoAI Touch-Screen Speaker 8 Pro и Xiaomi XiaoAI Touch-Screen Speaker. Чуть позже, а именно в апреле 2022 года, ожидается MIUI Fold для складного смартфона Xiaomi Mix Fold. В этом же месяце будет MIUI TV для телевизоров Mi TV E55/65/75, Redmi TV X55/65/75 и Redmi Max 86"/98". Опять же, речь идет о китайском рынке.

Информация актуальна на январь 2022 года! По истечению времени некоторые данные могут изменяться, а в список будут добавляться новые модели и более точные даты выхода прошивки. Чтобы быть в курсе всех обновлений, следите за нашими новостями.

Выводы

MIUI 13 точно не разочаровала и оправдала практически все ожидания пользователей. Радует, что разработчики сохранили баланс между новыми функциями и улучшениями таких важных показателей, как производительность, стабильность и плавность работы и энергоэффективность. Может показаться, что новых фишек и инструментов довольно мало, но зато улучшена конфиденциальность и прочие вышеперечисленные параметры. Пишите в комментарии, понравилась ли вам MIUI 13 и хотите ли вы на нее обновиться.